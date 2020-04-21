«Так мы поступим с каждым»: Алеся Кафельникова отомстила заблокировавшему ее экс-бойфренду





Еще недавно знаменитость побывала на отдыхе в Куршевеле, на Мальдивах, а также в ОАЭ. Однако карантин Алеся Кафельникова соблюдает у себя дома в Москве. На днях она заметила, что один из бывших возлюбленных заблокировал ее в социальных сетях, а подруга знаменитости посоветовала отплатить обидчику аналогичным способом. 21-летняя манекенщица вычеркнула экс-бойфренда из своей медийной жизни, а затем сказала на камеру, что поступит так с каждым. Дочь популярного теннисиста не стала переживать из-за случившегося, ведь ей хватает мужского внимания. В сюжете модель показала подписчикам шикарный букет, который ей подарил один из фанатов.Кроме этого, Кафельникова увлекается готовкой во время самоизоляции. Она продемонстрировала юзерам кулинарные способности, отметив, что будет печь кокосовый торт. В конце записи можно увидеть результат работы звезды подиумов, который украшен фруктами и свечами.