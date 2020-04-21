«Так мы поступим с каждым»: Алеся Кафельникова отомстила заблокировавшему ее экс-бойфренду
Алеся Кафельникова рассказала в Instagram о том, что один из экс-бойфрендов ее заблокировал в соцсетях. Модель решила отомстить ухажеру, ответив ему тем же.
Еще недавно знаменитость побывала на отдыхе в Куршевеле, на Мальдивах, а также в ОАЭ. Однако карантин Алеся Кафельникова соблюдает у себя дома в Москве. На днях она заметила, что один из бывших возлюбленных заблокировал ее в социальных сетях, а подруга знаменитости посоветовала отплатить обидчику аналогичным способом. 21-летняя манекенщица вычеркнула экс-бойфренда из своей медийной жизни, а затем сказала на камеру, что поступит так с каждым. Дочь популярного теннисиста не стала переживать из-за случившегося, ведь ей хватает мужского внимания. В сюжете модель показала подписчикам шикарный букет, который ей подарил один из фанатов.
Кроме этого, Кафельникова увлекается готовкой во время самоизоляции. Она продемонстрировала юзерам кулинарные способности, отметив, что будет печь кокосовый торт. В конце записи можно увидеть результат работы звезды подиумов, который украшен фруктами и свечами.
Еще недавно знаменитость побывала на отдыхе в Куршевеле, на Мальдивах, а также в ОАЭ. Однако карантин Алеся Кафельникова соблюдает у себя дома в Москве. На днях она заметила, что один из бывших возлюбленных заблокировал ее в социальных сетях, а подруга знаменитости посоветовала отплатить обидчику аналогичным способом. 21-летняя манекенщица вычеркнула экс-бойфренда из своей медийной жизни, а затем сказала на камеру, что поступит так с каждым. Дочь популярного теннисиста не стала переживать из-за случившегося, ведь ей хватает мужского внимания. В сюжете модель показала подписчикам шикарный букет, который ей подарил один из фанатов.
Кроме этого, Кафельникова увлекается готовкой во время самоизоляции. Она продемонстрировала юзерам кулинарные способности, отметив, что будет печь кокосовый торт. В конце записи можно увидеть результат работы звезды подиумов, который украшен фруктами и свечами.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:55