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«Я все еще обожаю хоккей»: Овечкин пока не собирается завершать карьеру из-за любви к спорту

Александр Овечкин рассказал легендарному канадскому нападающему Уэйну Гретцки о своих планах в отношении завершения карьеры. Спортсмен признался, что все еще обожает хоккей и пока уходить со льда не хочет.

На официальной странице НХЛ в Instagram было опубликовано интервью с капитаном клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Спортсмен на данный момент находится на самоизоляции в своем доме в США вместе с супругой и сыном, поэтому общается с коллегами и журналистами только посредством социальных сетей. Так и в эфир шоу «Hockey at home» хоккеист вышел с помощью Instagram.

В ходе онлайн-общения с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки, который интервьюировал Овечкина, спортсмен рассказал о своих планах в отношении дальнейшей карьеры. Как оказалось, еще год будет действовать контракт, который ранее хоккеист подписал с руководством клуба, однако будет ли он продлен после истечения срока действия, пока неизвестно. В любом случае, обладатель Кубка Стэнли 2018 года утверждает, что на данный момент находится в отличной физической форме и собирается в дальнейшем реализовываться в спорте.

Что же касается завершения карьеры, то пока об этом речи не идет. Александр Овечкин признается, что все еще обожает хоккей и будет продолжать выходить на лед, пока у него «есть страсть к этой игре».

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Спорт / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:21

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