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Коронавирус разлучил Анну Плетневу со старшей дочерью Варварой

Коронавирус разлучил российскую исполнительницу Анну Плетневу с ее старшей дочерью, 17-летней Варварой Плетневой. Наследница звезды от первого брака осталась во Франции.
Коронавирус разлучил Анну Плетневу со старшей дочерью Варварой

Еще до введения карантина из-за коронавируса Анна Плетнева записала альбом “Навсегда” вместе с Алексеем Романоф. Артистка считает, что пластинка выходит вовремя, поскольку заставляет задуматься. Из-за отсутствия дел певица проводит больше времени с детьми. Мария и Кирилл Сыровы получают образование в американской школе дистанционно, а старшая дочь артистки учится во Франции. Варвара Плетнева не захотела покидать страну по личным причинам, пока границы были открыты. Однако она постоянно связывается со звездной матерью по телефону. Анна Плетнева назвала свою дочь такой же “безбашенной и страстной”, как она, но более осознанной, поскольку молодая особа намерена закончить обучение, а потом устраивать личную жизнь.

Певица старается не делать перерывов в творчестве из-за пандемии коронавируса, поэтому часто репетирует, а лучшей медитацией считает вокал.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:30

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