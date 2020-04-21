Михаил Галустян отправил жену с детьми на самоизоляцию к морю

Артист отметил, что салон красоты его супруги закрыт из-за карантина, а дети учатся удаленно, поэтому им нет необходимости оставаться в столице. В его родном городе сейчас «тепло и хорошо». Михаил Галустян остался в Москве, так как ему нужно было закончить работу над проектом «Миша портит все». В отсутствии супруги комик заказывал себе доставку еды, питаясь здоровыми диетическими блюдами.После того, как съемки закончились, юморист улетел к своей семье. Во время самоизоляции Михаил Галустян активно занимается смешанными единоборствами и ММА. Артист признался, что времени сейчас у него для любимых хобби достаточно.