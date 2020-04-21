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Первый кроссовер от Ferrari вскоре представят на рынке

Ferrari в настоящий момент занимаются разработкой первого кроссовера под названием Purosangue. "Паркетник" на основе нового суперкара Roma GT вскоре представят на рынке.

По словам главного инженера Ferrari Михаэля Ляйтерса, дизайн передней части Purosangue будет вдохновляться родственным Roma GT, а заднюю часть позаимствуют у GTC4 Lusso. Будущий кроссовер сможет похвастаться увеличенным багажным отделением и широкой задней дверью. Переднемоторная комплектация "паркетника" предусматривает наличие гибридного двигателя V8 с двумя турбинами. Кроме того, бренд предоставил первые изображения стильного прототипа.

Похожий 3,9-литровый агрегат у Roma GT предоставляет мощность в 620 л.с, что позволяет спрогнозировать характеристики Purosangue. Некоторые эксперты предполагают, что автомобиль также получит 8-диапазонный РКПП и поддержку полного привода. Все же, в компании подтверждают лишь дату официальной презентации новинки, которая намечена на 2021 год. Стоимость кроссовера составит около 230 тысяч евро, что по нынешнему курсу равняется 19 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:11

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