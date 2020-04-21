Ученые: Коронавирус в результате мутации приобрел 30 агрессивных штаммов
Ученые, которые работают в Чжэцзянском университете, сообщили о том, что коронавирус приобрел в результате мутаций 30 и более агрессивных штаммов. Такой поворот событий может значительно осложнить подбор методов борьбы с инфекцией.
Как передает издание Newinform, специалисты из Чжэцзянского университета первыми нашли неоспоримые доказательства, что мутации влияют на тяжесть протекания заболевания. В процессе проведения исследования ученые изучили, как именно вирус заражает и уничтожает клетки пациентов, а также проанализировали его эффективность при воздействии различных штаммов.
Наиболее опасные разновидности COVID-19 обнаружены в Испании, Италии и Китае. Кроме этого, эти же штаммы сейчас прогрессируют в Нью-Йорке, из-за чего мегаполис стал эпицентром заражения коронавирусом в США. Согласно последним статистическим данным, опасную инфекцию диагностировали у более 780 тысяч американцев.
Как передает издание Newinform, специалисты из Чжэцзянского университета первыми нашли неоспоримые доказательства, что мутации влияют на тяжесть протекания заболевания. В процессе проведения исследования ученые изучили, как именно вирус заражает и уничтожает клетки пациентов, а также проанализировали его эффективность при воздействии различных штаммов.
Наиболее опасные разновидности COVID-19 обнаружены в Испании, Италии и Китае. Кроме этого, эти же штаммы сейчас прогрессируют в Нью-Йорке, из-за чего мегаполис стал эпицентром заражения коронавирусом в США. Согласно последним статистическим данным, опасную инфекцию диагностировали у более 780 тысяч американцев.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:24