Блогер нашел ВАЗ-2109 с нулевым пробегом





Со слов блогер, автомобиль проехал от автосалона до гаража, где и простоял все это время. На километраже у «вишневой девятки» всего 62 километра. Своеобразная капсула времени позволила сохранить автомобиль в первозданном виде. Однако ВАЗ-2109 имеет отличительную черту – воздухозаборники в области задней части остекления. За столь длительный срок хранения кузов, арки и пороги транспортного средства не пострадали от коррозии, что подтверждает исключительно гаражное хранение, а салон полностью покрыт заводским полиэтиленом.Напомним, ВАЗ-2109 впервые стал на конвейер в 1987 году. Выпуском автомобиля занимался Волжский автозавод. После выхода модель стала особенно популярной в России благодаря своему дизайну и надежности. Даже сегодня в России ВАЗ-2109 является весьма распространенным, что подтверждает легендарность детища советского автопроизводителя.