Пользователи TikTok заметили «паранормальное нечто» на видео с танцующим парнем
Пользователи видеохостинга TikTok заметили «паранормальное нечто» на одном из загруженных в Сеть ролике. На видео с танцующем в пустом доме парнем внезапно появилась загадочная фигура, впоследствии растворившаяся в воздухе.
Один из пользователей TikTok, зарегистрированный на видеохостинге под ником @reubix_cube, опубликовал ролик, на котором исполняет импровизированный танец под композицию «Say so» американской исполнительницы Doja Cat. Как отметил хозяин аккаунта, на момент создания видео он находился дома один, однако просмотревшие его запись фолловеры усомнились в словах молодого человека. Причиной тому стала внезапно появившаяся на лестнице в дальнем углу комнаты загадочная фигура. Она материализовалась так же внезапно, как и растворилась в воздухе, поэтому идентифицировать «паранормальное нечто» не представилось возможным.
Когда пользователи видеоплатформы сообщили об этом автору ролика, тот не на шутку испугался. В следующем видео он записал свою реакцию на происходящее, а также признался, что у него на нервной почве от известий о присутствии в доме необъяснимого разболелся живот. Кроме того, блогер не мог уснуть ночью после случившегося и все думал о том, что живет с ним под одной крышей.
Сам ролик вызвал нешуточные споры в Сети. Часть пользователей пришла к выводу, что автор видео специально попросил кого-то «сделать задний фон», чтобы запись стала вирусной и набрала большее количество просмотров. Другие же предположили, что на лестнице мог появиться чей-то кот или же в доме молодого человека и правда живут призраки.
Один из пользователей TikTok, зарегистрированный на видеохостинге под ником @reubix_cube, опубликовал ролик, на котором исполняет импровизированный танец под композицию «Say so» американской исполнительницы Doja Cat. Как отметил хозяин аккаунта, на момент создания видео он находился дома один, однако просмотревшие его запись фолловеры усомнились в словах молодого человека. Причиной тому стала внезапно появившаяся на лестнице в дальнем углу комнаты загадочная фигура. Она материализовалась так же внезапно, как и растворилась в воздухе, поэтому идентифицировать «паранормальное нечто» не представилось возможным.
Когда пользователи видеоплатформы сообщили об этом автору ролика, тот не на шутку испугался. В следующем видео он записал свою реакцию на происходящее, а также признался, что у него на нервной почве от известий о присутствии в доме необъяснимого разболелся живот. Кроме того, блогер не мог уснуть ночью после случившегося и все думал о том, что живет с ним под одной крышей.
Сам ролик вызвал нешуточные споры в Сети. Часть пользователей пришла к выводу, что автор видео специально попросил кого-то «сделать задний фон», чтобы запись стала вирусной и набрала большее количество просмотров. Другие же предположили, что на лестнице мог появиться чей-то кот или же в доме молодого человека и правда живут призраки.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:36