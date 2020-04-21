Андрей Разин: «Из-за вакцинации населения отменят концерты в Москве и Петербурге»

По словам музыкального продюсера группы «Ласковый май», культурные мероприятия на территории РФ возобновлятся с 15 июня, однако в столице, Подмосковье и Петербурге они продлятся недолго. После этого россиянам, проживающим в данных городах, проведут вакцинацию, и до конца года концертная деятельность снова приостановится. Как отметил Андрей Разин, ограничения затронут только жителей 3-х регионов, а в других шоу будут идти в плановом режиме. При этом в Европе, США и скандинавских странах массовые мероприятия отменили до конца 2020 года. Также авиаперелеты за границу восстановят лишь в следующем году.Менеджер посоветовал населению РФ планировать свой отдых на территории Краснодарского края и в Крыму. Тем не менее поклонники смогут посетить шоу Разина «Дискотека Союз» по ранее купленным билетам.