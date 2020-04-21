Автор бестселлера “Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости” Талеб спрогнозировал изменения мира после коронавируса





Публицист Нассим Талеб считает, что практика настоящего времени показывает- обычные университеты переоцениваются, в связи с чем многие будут переходить на дистанционное обучение. В онлайн может отправиться также значительная часть бизнеса. Эксперт считает, что работа из дома во многих сферах такая же эффективная, как и в офисе. Это повлечет за собой уменьшение количества офисных площадок, а граждане массово переедут из городов в села. Во время пандемии коронавируса многие пересмотрели собственные потребительские привычки, например, отказались от покупки ненужных вещей. Экономический кризис усилит это течение, а также возникнет тенденция к локализму, поскольку люди поймут, что на качество их жизни оказывает воздействие не только страна, но и конкретный город.Нассим Талеб считает, что туризм будет долго восстанавливаться после пандемии, поскольку потерял доходы еще до кризиса. Эксперт также спрогнозировал введение некоторыми государствами дополнительных мер контроля, касающихся распространения болезней.