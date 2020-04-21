Автор бестселлера “Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости” Талеб спрогнозировал изменения мира после коронавируса
Автор бестселлера “Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости” Нассим Талеб предсказал изменения мира после коронавируса. Эксперт считает, что люди массово перейдут на онлайн-обучение и покинут города.
Публицист Нассим Талеб считает, что практика настоящего времени показывает- обычные университеты переоцениваются, в связи с чем многие будут переходить на дистанционное обучение. В онлайн может отправиться также значительная часть бизнеса. Эксперт считает, что работа из дома во многих сферах такая же эффективная, как и в офисе. Это повлечет за собой уменьшение количества офисных площадок, а граждане массово переедут из городов в села. Во время пандемии коронавируса многие пересмотрели собственные потребительские привычки, например, отказались от покупки ненужных вещей. Экономический кризис усилит это течение, а также возникнет тенденция к локализму, поскольку люди поймут, что на качество их жизни оказывает воздействие не только страна, но и конкретный город.
Нассим Талеб считает, что туризм будет долго восстанавливаться после пандемии, поскольку потерял доходы еще до кризиса. Эксперт также спрогнозировал введение некоторыми государствами дополнительных мер контроля, касающихся распространения болезней.
Публицист Нассим Талеб считает, что практика настоящего времени показывает- обычные университеты переоцениваются, в связи с чем многие будут переходить на дистанционное обучение. В онлайн может отправиться также значительная часть бизнеса. Эксперт считает, что работа из дома во многих сферах такая же эффективная, как и в офисе. Это повлечет за собой уменьшение количества офисных площадок, а граждане массово переедут из городов в села. Во время пандемии коронавируса многие пересмотрели собственные потребительские привычки, например, отказались от покупки ненужных вещей. Экономический кризис усилит это течение, а также возникнет тенденция к локализму, поскольку люди поймут, что на качество их жизни оказывает воздействие не только страна, но и конкретный город.
Нассим Талеб считает, что туризм будет долго восстанавливаться после пандемии, поскольку потерял доходы еще до кризиса. Эксперт также спрогнозировал введение некоторыми государствами дополнительных мер контроля, касающихся распространения болезней.