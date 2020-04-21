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Grand Cherokee признали бестселлером бренда Jeep в РФ

По итогам продаж за март Grand Cherokee эксперты признали брендом Jeep на отечественном авторынке. Хотя в абсолютном значении реализация остается на невысоком уровне, в РФ отмечается положительная динамика модели.

Согласно статистике аналитического центра «Автостат Инфо», официальные дилеры марки Jeep смогли продать в России около 192 единиц своих автомобилей за прошлый месяц. По словам специалистов портала, подобные показатели превышают прошлогодние результаты на 9%, что считается удивительным во время нестабильности мирового рынка. Наиболее популярной моделью оказался Grand Cherokee, владельцами которого стали 85 россиян.

На второе место определили внедорожник Wrangler с 38 проданными машинами. Тройку лидеров закрывает Jeep Compass, который смогли реализовать в 37 экземплярах. По сравнению с другими линейками, это транспортное средство показало рекордную динамику - «плюс» 106%. В конце списка значились Renegade и обычный Cherokee, которые разошлись тиражом в 15-17 машин. По состоянию на март, российский автопарк пополнили 418 представителей американской марки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:11

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