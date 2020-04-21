Эксперты Deep Knowledge Group назвали самые безопасные страны во время пандемии коронавируса





По словам специалистов, такие высокие показатели Израиль достиг из-за своего многолетнего опыта. Дело в том, что страна неоднократно переживала различные кризисы, поэтому правительство, и население знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Второе место в рейтинге, как отмечают сотрудники британского издания Express, досталось Германии. Среди европейских государств она демонстрирует самые позитивнее показатели. Замыкает тройку лидирующих стран Южная Корея, а после нее идут Австралия и Китай. В десятке лидеров также оказались жители Сингапура, Гонконга, Новой Зеландии Японии и Тайваня.Согласно последним статистическим данным, в мире количество пациентов, которые заразились коронавирусом, превышает 2,4 миллионов человек. COVID-19 забрал жизни более 170 тысяч жителей планеты.