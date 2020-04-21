Эксперты Deep Knowledge Group назвали самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Согласно данным специалистов фонда Deep Knowledge Group, самой безопасным государством во время пандемии является Израиль. Эксперты составили список стран, которые меньше всего страдают от распространения инфекции.
По словам специалистов, такие высокие показатели Израиль достиг из-за своего многолетнего опыта. Дело в том, что страна неоднократно переживала различные кризисы, поэтому правительство, и население знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Второе место в рейтинге, как отмечают сотрудники британского издания Express, досталось Германии. Среди европейских государств она демонстрирует самые позитивнее показатели. Замыкает тройку лидирующих стран Южная Корея, а после нее идут Австралия и Китай. В десятке лидеров также оказались жители Сингапура, Гонконга, Новой Зеландии Японии и Тайваня.
Согласно последним статистическим данным, в мире количество пациентов, которые заразились коронавирусом, превышает 2,4 миллионов человек. COVID-19 забрал жизни более 170 тысяч жителей планеты.
По словам специалистов, такие высокие показатели Израиль достиг из-за своего многолетнего опыта. Дело в том, что страна неоднократно переживала различные кризисы, поэтому правительство, и население знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Второе место в рейтинге, как отмечают сотрудники британского издания Express, досталось Германии. Среди европейских государств она демонстрирует самые позитивнее показатели. Замыкает тройку лидирующих стран Южная Корея, а после нее идут Австралия и Китай. В десятке лидеров также оказались жители Сингапура, Гонконга, Новой Зеландии Японии и Тайваня.
Согласно последним статистическим данным, в мире количество пациентов, которые заразились коронавирусом, превышает 2,4 миллионов человек. COVID-19 забрал жизни более 170 тысяч жителей планеты.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:55