Ученые высказались об эффективности ингаляций горячим паром против простуды





Простуда и грипп могут быть вызваны более чем 100 различными вирусами, в том числе и SARS-CoV-2, поражающим легкие. Профессор физики из Японии Цумору Шинтаке в период пандемии коронавируса предлагает дезинфицировать верхние дыхательные пути парами алкоголя, поскольку липидная мембрана, которой покрыт генетический материал SARS-COV-2, не растворяется в воде, а уничтожается спиртом.Ученый утверждает, что лучше всего делать ингаляции через нос, так как после дезинфекции поверхностей спирт испаряется и остаются только капли воды, а в случае увеличения его концентрации возникнет риск возгорания. Эксперт проводил опыт на себе, в процессе которого вдыхал пары нагретого до 60 градусов разбавленного виски. Он утверждает, что пары этанола после оседания на слизистой носоглотки будут уничтожать прикрепляющиеся вирусы. Ученый предупреждает, что методика является гипотетической и нуждается в дальнейших исследованиях.Специалисты не исключают эффективности вдыхания горячего пара от картошки или травяного настоя, поскольку размножение риновирусов прекращается при температуре от 33 до 43 градусов. Использование при ингаляциях растений, содержащих эфирные масла, способствует избавлению от микробов и вирусов. Ученые из ОАЭ и Малайзии утверждают, что масло лаванды убивает Klebsiella pneumoniae — грамм-негативную бактерию, вызывающую развитие пневмонии. Исследователи из Австралии обнаружили эффективность масла чайного дерева и эвкалипта, которыми пропитывали фильтры кондиционера, в борьбе с вирусом гриппа.