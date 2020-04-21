АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

Kia готовит к выпуску удлиненную версию седана Optima

В начале марта Hyundai презентовала модель Sonata с увеличенной колесной базой. Компания Kia решила последовать примеру конкурента, готовясь к выпуску удлиненной версии седана Optima.

Как и Sonata, новейшее поколение Optima с удлиненным кузовом рассчитана на рынок КНР. Корейский производитель не только прибавил к колёсной базе дополнительные 50 мм, но и сами габариты машины увеличились на 2,9 тысяч мм. Кроме того, конструкторское бюро внесло несколько изменений в дизайн экстерьера и салона в соответствии с запросами китайского сегмента. Теперь автомобиль имеет другие бампера с переосмысленными воздухозаборниками и высокотехнологичное оснащение.

В частности, покупатель может обнаружить в интерьере 12,3-дюймовые дисплеи информационно-развлекательной системы, "умную" центральную консоль и эргономичную компоновку элементов. В техническом плане, седан приводит в движение 1,5-литровый турбодвигатель V4 мощностью 170 л.с. или альтернативный 2-литровый мотор с 240 "лошадьми". Для первого варианта предусмотрен РКПП, а второе предложение получило 8-ступенчатый "автомат". Стоимость новинки составит около 1,3 млн рублей в базовой комплектации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские ученые объяснили эволюцию речевого…
Эксперты Deep Knowledge Group назвали самые безопасные страны во время пандемии…
Kia готовит к выпуску удлиненную версию седана…
Пушков ответил Минздраву Краснодарского края, назвавшему пошив бахил врачами «обычной…
«Животные начнут умирать»: Эдгард Запашный рассказал о последствиях…
Врачи назвали худшие "диетические" продукты для сжигания…
«И они дефилируют, гуляют»: Лариса Гузеева осудила нарушающих карантин…
СМИ ополчились на принца Гарри из-за неосторожного высказывания по поводу…
В Камчатском крае “детям войны” предоставят допвыплаты и…
Идрис Эльба рассказал, как борьба с коронавирусом изменила его…
В Сети раскрыли стоимость будущих AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3…
Алдонин не видится с дочерью от Началовой из-за…
Ученые: Жидкокристаллические экраны содержат токсичные для человека…
«Спасибо вам, китайцы, за карантин»: Лолита Милявская покрасила волосы в период…
Страны ООН единогласно выступили за общедоступность будущей вакцины от…
Дочь Ирины Салтыковой Алиса устала от карантинных будней и хочет погулять на…
Xiaomi представила тонкий монитор Mi Display 1A стоимостью 99…
«Готовимся к 9 мая»: Сын Ксении Собчак выразительно прочитал стихотворение о…
Искусственное происхождение и «иммунитет курильщика»: Вирусолог Александр Семенов развеял мифы о…
В Израиле скончалась актриса Евгения…
Российские поклонники атаковали Instagram-аккаунт Джонни…
В России рухнули оптовые цены на…
Александр Васильев: «Надежда Бабкина перед госпитализацией усиленно…
Президент CCI Шерон Теннинсон назвал главные причины для ликвидации…
«Как пятиклассницы в лагере»: Дарья Хаитметова высказалась о кознях участниц…
Доктор Мясников признался, что уже переболел…
Цена нефти WTI с поставкой в мае показала положительное…
В России могут продлить режим самоизоляции до середины…
Просмотреть все новости