Kia готовит к выпуску удлиненную версию седана Optima





Как и Sonata, новейшее поколение Optima с удлиненным кузовом рассчитана на рынок КНР. Корейский производитель не только прибавил к колёсной базе дополнительные 50 мм, но и сами габариты машины увеличились на 2,9 тысяч мм. Кроме того, конструкторское бюро внесло несколько изменений в дизайн экстерьера и салона в соответствии с запросами китайского сегмента. Теперь автомобиль имеет другие бампера с переосмысленными воздухозаборниками и высокотехнологичное оснащение.В частности, покупатель может обнаружить в интерьере 12,3-дюймовые дисплеи информационно-развлекательной системы, "умную" центральную консоль и эргономичную компоновку элементов. В техническом плане, седан приводит в движение 1,5-литровый турбодвигатель V4 мощностью 170 л.с. или альтернативный 2-литровый мотор с 240 "лошадьми". Для первого варианта предусмотрен РКПП, а второе предложение получило 8-ступенчатый "автомат". Стоимость новинки составит около 1,3 млн рублей в базовой комплектации.