Британские ученые объяснили эволюцию речевого аппарата





Ученые исследовали часть коры головного мозга людей и обезьян, которая отвечает за слух. Оказалось, что у представителей всех ветвей приматов имеется связь между слуховой корой с областями лобной доли, которые обрабатывают речь. Профессор медицины Крис Петков подчеркнул, что результаты данного исследования доказывают наличие длительного периода эволюции у языкового пути человека. Однако до сих пор биологи не нашли общего предка человека и других ныне живущих приматов, у которого зародились данные навыки. В результате исследования также удалось выяснить, что левая слуховая сторона оказалась сильнее правой, которая могла отклониться от эволюционного прототипа и вовлечь неслуховые части мозга.Исследование доказало, что языковые функции могли начать развитие на 20 млн лет раньше, чем считалось ранее. До этого ученые предполагали, что общий предок человека и обезьян, умеющий общаться, жил около 5 млн лет назад.