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«Животные начнут умирать»: Эдгард Запашный рассказал о последствиях коронавируса

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о последствиях пандемии коронавируса для структур, связанных с животными. По словам дрессировщика, в это сложное время становится ясно, кто реальный зоозащитник, а кому до смерти животных от голода нет дела.
«Животные начнут умирать»: Эдгард Запашный рассказал о последствиях коронавируса

Эдгадр Запашный опубликовал на своей странице в Instagram пост о том, как во время пандемии и вынужденного карантина обстоят дела в цирках, зоопарках и дельфинариях. По словам артиста, нынешнее положение вещей иначе как «ситуацией выживания» не назовешь: структуры, работающие с животными, лишились основного источника доходов, и теперь сотрудникам даже нечем кормить питомцев. Казалось бы, в стране существует множество зоозащитных организаций, но, как утверждает директор Большого московского цирка, помощи от них ждать не приходится.

Такие крупные фонды, как «Greenpeace» и «PETA» еще делятся финансами, а вот менее известные благотворительные организации не спешат «отдавать свой многомиллионный бюджет». Запашный признается, что члены подобных объединений не хотят даже оказывать физическую помощь ипподромам, приютам, частным зоопаркам и фермам. Такое поведение, как отмечает дрессировщик, еще раз доказывает, что большинству из таких «зоозащитников» нет дела до смерти животных от голода, поэтому «они не высовываются со своих нор», ожидая что насущные проблемы своими силами решат простые граждане.

Эдгард Запашный надеется, что в это трудное время государство обратит внимание на структуры, связанные с животными, и выделит необходимое финансирование, которое поможет справиться с последствиями пандемии коронавируса. В ином же случае людям самим придется искать способы прокормить питомцев зоопарков и цирков, как это было во времена Великой Отечественной войны.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:36

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