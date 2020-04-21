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Пушков ответил Минздраву Краснодарского края, назвавшему пошив бахил врачами «обычной практикой»

Алексей Пушков, который является членом Совфеда РФ, резко ответил Минздраву Краснодарского края по поводу самостоятельно пошива врачами бахил. Сенатора возмутил тот факт, что замминистра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко назвала это процесс «обычной практикой».

Пушков ответил Минздраву Краснодарского края, назвавшему пошив бахил врачами «обычной практикой»


В микроблоге Twitter Алексей Пушков отреагировал на соответствующее заявление коллеги. По его словам, если медики начнут заниматься пошивом бахил, то лечить пациентов будет некому. В Сети ранее распространили видео, на котором запечатлено, как Валентина Игнатенко в ходе проведения онлайн-совещания «отчитала» врачей, которые не могут самостоятельно обеспечить себя средствами защиты. По словам сенатора, не нужно ждать «манны небесной». Однако Алексей Пушков напомнил коллеге, что это ее задача, чтобы персонал Краснодарского края был обеспечен всем необходимым для работы с зараженными пациентами. Кроме этого, он посоветовал Валентине Игнатенко самой сесть за пошив бахил.

Как отметил Франц Клинцевич, после этого скандального и непрофессионального заявления чиновницу следует освободить от высокой должности. Член Совфеда РФ напомнил, что безопасность врачей обеспечивает Минздрав, а не медперсонал.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:41

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