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Acer Predator Helios 300: Пять причин купить ноутбук и одна, чтобы отказаться от него

Acer Predator Helios 300 – игровой ноутбук по достаточно привлекательной цене. Эксперты назвали пять причин купить устройство и одну, которая заставит отказаться от него.
Acer Predator Helios 300: Пять причин купить ноутбук и одна, чтобы отказаться от него

В первую очередь радует мощный процессор Intel Core i7-9750H, который в паре с видеокартой серии RTX и 16 гигабайтами оперативной памяти позволят насладиться любой игрой на максимальных настройках. Устройство имеет два диска: HDD на 1 терабайт и SSD на 256 гигабайт, поэтому проблем с местом на Acer Predator Helios 300 нет. Кроме этого на устройстве есть третий порт для жёсткого диска, что позволяет значительно расширить память в зависимости от потребностей пользователя.

Также порадуют собственника дизайн и конструкция. Клавиатура и тачпад выполнены на высшем уровне. Устройства ввода могут создать конкуренцию даже ноутбукам от Apple. Корпус из алюминия и пластика очень приятен на ощупь, но выгляди весьма брутально и стильно. Отдельное внимание стоит уделить утилите Predator Sense, которая проста в использовании, но имеет весьма полезный функционал. Несмотря на стоимость в две тысячи долларов, Acer Predator Helios 300 является весьма доступным экземпляром на рынке, поскольку устройства от других производителей с подобной начинкой имеют ценник намного выше.

В общем Acer Predator Helios 300 не имеет одного огромного минуса. Однако есть ряд небольших недоработок, которые отдельно тяжело назвать изъяном, но в совокупности они проблематичны. В первую очередь стоит отметить отсутствие картридера. Для некоторых пользователей это может стать причиной задуматься при покупке. Также иногда мешает система охлаждения, особенно геймерам, которые пользуются мышкой. Вентиляторы гонят горячий воздух на руку, что вызывает определенный дискомфорт, а при увеличении оборотов устройство начинает работать весьма шумно. На этом более-менее серьёзные недостатки заканчиваются. В итоге эксперты сообщили, что Acer Predator Helios 300 является достойным представителем своего класса по весьма привлекательной цене, поэтому он отлично подойдет большинству геймеров.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:04

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