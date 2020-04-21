«И они дефилируют, гуляют»: Лариса Гузеева осудила нарушающих карантин россиян





По словам звезды программы «Давай, поженимся!», несмотря на введение правительством специальных пропусков для российских жителей, они все равно продолжают появляться на улицах в больших компаниях. Лариса Гузеева наблюдает в окно за тем, как на детской площадке гуляют родители с детьми, другие лица катаются на велосипедах или сидят на лавочках. Из-за этого знаменитость считает, что вместе с пропуском граждане РФ получили иммунитет. Как отметила ведущая, некоторые люди не могут осознать, что в настоящее время следует придерживаться карантина, ведь находиться на улице довольно опасно.Также Гузеева добавила, что таким «смелым» жителям помогать медикам. Артистка подчеркнула, что россияне должны совершить подвиг – пойти туда без специальных средств защиты и помочь противостоять коронавирусу.