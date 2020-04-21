Врачи назвали худшие "диетические" продукты для сжигания жира





Главными ошибками при составлении диеты следует назвать включение в ежедневное питание различных йогуртов, орехов, авокадо и оливкового масла. Врач Энкарни Перес говорит, что несмотря на отсутствие вредных веществ, эти продукты содержат большое количество сахара и жиров. Последние, в свою очередь, предоставляют множество калорий и повышают аппетит. Поэтому неконтролируемое желание похудеть с помощью "полезной пищи" способствует ожирению."Надо четко понимать, что определенные продукты нужно употреблять в умеренных количествах и осторожно комбинировать", - добавил Перес. Многие даже не подозревают, что даже "легкие" молочные напитки относятся к пище, которая при всей привлекательности не имеет необходимых питательных веществ. В их число также входят колбасные изделия, спиртное, полуфабрикаты, вяленые сыры и другие копчености. Диетологи рекомендуют обратить внимание на яблоки, морковь, бананы, сушеный инжир или овсяные хлопья в качестве лучшей альтернативы.