Идрис Эльба рассказал, как борьба с коронавирусом изменила его жизнь





Идрис Эльба вместе с супругой Сабриной в период лечения от коронавируса находились в штате Нью-Мексико в США. Сейчас звездная пара планирует возвращение в Лондон, что произойдет в ближайшее время. Актер назвал перенесенное заболевание страшным, также оно ему показалось нервным и тревожным, а жизнь в итоге полностью перевернулась. Он предложил ввести ежегодную неделю карантина, чтобы сохранить память о пандемии. Как известно, артист узнал о положительном диагнозе 16 марта и сразу самоизолировался.Эльба является послом доброй воли ООН, а совместно со своей женой он выступил с инициативой создания фонда помощи жителям сельской местности. По мнению звезды, именно они сильнее всех страдают от коронавируса. В итоге паре удалось запустить программу поддержки в размере 40 млн долларов.