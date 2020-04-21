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Идрис Эльба рассказал, как борьба с коронавирусом изменила его жизнь

Идрис Эльба решил поделиться с поклонниками, насколько изменилась его жизнь после борьбы с COVID-19. В Associated Press актер отметил, что этот опыт был страшным, несмотря на легкую форму недуга.

Идрис Эльба вместе с супругой Сабриной в период лечения от коронавируса находились в штате Нью-Мексико в США. Сейчас звездная пара планирует возвращение в Лондон, что произойдет в ближайшее время. Актер назвал перенесенное заболевание страшным, также оно ему показалось нервным и тревожным, а жизнь в итоге полностью перевернулась. Он предложил ввести ежегодную неделю карантина, чтобы сохранить память о пандемии. Как известно, артист узнал о положительном диагнозе 16 марта и сразу самоизолировался.
Идрис Эльба рассказал, как борьба с коронавирусом изменила его жизнь

Эльба является послом доброй воли ООН, а совместно со своей женой он выступил с инициативой создания фонда помощи жителям сельской местности. По мнению звезды, именно они сильнее всех страдают от коронавируса. В итоге паре удалось запустить программу поддержки в размере 40 млн долларов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:09

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