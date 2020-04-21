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СМИ ополчились на принца Гарри из-за неосторожного высказывания по поводу коронавируса

Принц Гарри высказал свое мнение во время записи подкаста Declassified о коронавирусной инфекции. Герцог Сассекский неудачно пошутил по поводу того, как стойко британцы борются с COVID-19, чем вызвал бурную критику со стороны СМИ.

СМИ ополчились на принца Гарри из-за неосторожного высказывания по поводу коронавируса


По словам принца Гарри, он восхищается стойкостью своих соотечественников и тем, что они готовы в любой момент оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Супруг Меган Маркл отметил, что раз британцы настолько сильны духом, то не все так плохо с пандемией. Однако высказывание внука Елизаветы II в Сети не оценили, напомнив ему, что статистика заболеваемости и смертности растет с каждым днем. Поэтому беспечное заявление принца Гарри не опирается на факты, что является оскорбительным для населения планеты.

Британский журналист Пирс Морган заявил, что муж звезды «Форс-мажоров» просто «зарвался», сидя в шикарном особняке. Его возмутило, что принц Гарри думает, будто британцы преувеличивают ситуацию.

Герцоги Сассекские недавно приобрели в Майями роскошный дом, владельцем которого ранее был Дэвид Духовны. Особняк находится недалеко от квартиры, где живет мать Меган Маркл. После того, как принц Гарри с супругой переехал в США, пара сообщила, что хочет создать новый благотворительный фонд. Кроме этого, бывшие члены королевской семьи доставили тяжелобольным людям продуктовые наборы.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:17

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