В Камчатском крае “детям войны” предоставят допвыплаты и льготы





“Детям войны” будет полагаться единовременная выплата по случаю Дня Победы, а ее размер окажется на уровне 5 тысяч рублей. В связи с новыми поправками гражданам предусмотрена предоставляемая каждый месяц помощь для оплаты жилья и коммуналки, скидка достигает 50%. Кроме того, им полагается право на не требующее оплаты лечение в санатории. Владимир Солодов, занимающий пост врио губернатора, в своем обращении отметил, что принятые меры поддержки будут действовать с 2020 года. Все процедуры не удастся закончить к 9 мая, но стартуют выплаты уже в ближайшем будущем.Статус “дети войны” актуален для тех жителей Камчатки, которые рождены в период с лета 1923 года и по начало сентября 1945. На данный момент под эту категорию попадают более 11 тысяч граждан.