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В Сети раскрыли стоимость будущих AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Пока компания Intel готовит к выпуску новую серию Comet Lake-S, AMD решила бросить вызов своему конкуренту бюджетными процессорами. Речь идет о Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, стоимость которых раскрыли в Сети.

Согласно сообщениям инсайдеров в соцсети Twitter, Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X с архитектурой Zen 2 в скором времени появятся на рынке. Восьмипоточные процессоры также получат 4 ядра, поддержку SMT, 18 Мб кэш-памяти и теплопакет на 65 Вт. В плане тактовой частоты у Ryzen 3 3100 этот показатель будет достигать 3,9ГГц, а Ryzen 3 3300X — 4,3ГГц. В то же время, пока первый чипсет оценили 104 доллара, то второй CPU реализуют за 120 долларов. Это дает им определенное преимущество перед Intel Core i3−9100, ценник которого составляет 122 доллара.

Компания AMD пока не раскрывала дополнительные спецификации двух продуктов, но их анонс состоится через несколько месяцев. Известно, что устройства должны составить конкуренцию Comet Lake-S от Intel, представители которой уже подтвердили наличие технологии Hyper-Threading. Это нововведение позволит увеличить производительность чипа на 30%. Серия также должна включить в себя передовой 10-ядерный Intel Core i9-10900K.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:04

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