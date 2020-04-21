Алдонин не видится с дочерью от Началовой из-за карантина

Последнее фото, опубликованное Алдониным на его странице в Instagram, датировано 5 января, а упоминание о времяпровождении с наследницей – неделей позже. После этого спортсмен размещал в Сети только снимки со сборов и кадры с супругой. При этом в аккаунте жены футболиста Ольги мелькают Stories, на которых запечатлена сама женщина, ее избранник и их общие дети – сын Артем и дочь Анжелика.Веры Алдониной на фото и видео нет. Девочка провела новогодние каникулы с отцом, а после вернулась к бабушке и дедушке. Именно родители Юлии Началовой занимаются воспитанием внучки. Пока Алдонин самоизолировался с новой семьей, его дочь от первого брака живет с родственниками и с отцом из-за карантина не видится.Бабушка Веры Таисия Началова регулярно публикует фото внучки на своей странице в соцсети, так что у отца и поклонников есть возможность следить за ее успехами. Наследница Юлии Началовой также, как и певица, реализует себя в творческой сфере – она поет и пишет стихи.