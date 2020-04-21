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«Спасибо вам, китайцы, за карантин»: Лолита Милявская покрасила волосы в период самоизоляции

Лолита Милявская сама покрасила себе волосы в период самоизоляции, а затем поблагодарила китайцев за карантин. Результатами преображения певица поделилась в Instagram.
«Спасибо вам, китайцы, за карантин»: Лолита Милявская покрасила волосы в период самоизоляции

Как и другие жители России, знаменитость не может воспользоваться услугами стилиста, чтобы привести прическу в порядок, в связи с чем она решила самостоятельно заняться ее совершенствованием. В новом ролике Милявская рассказала, что результат окрашивания ее вполне удовлетворил, однако немного «пострадала белая прядь», поскольку приобрела более серый оттенок. Тем не менее артистка не расстроилась. Затем она показала фолловерам китайскую банкноту, которую обнаружила у себя. Звезда иронично поблагодарила китайцев за карантин.

Поклонники всегда любили кумира не только за творчество, но и за юмор, поэтому шутка Лолиты не осталась без внимания. Кроме этого, фанаты похвалили исполнительницу за навыки парикмахера. Другие были рады тому, что певица соблюдает режим самоизоляции.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:49

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