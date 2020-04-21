Дочь Ирины Салтыковой Алиса устала от карантинных будней и хочет погулять на улице

Уже чувствуется, что скоро настанут по-настоящему теплые дни. Поэтому дочь Ирины Салтыковой надеется на то, что коронавирус вскоре отступит и все люди, которые находятся на самоизоляции, смогут выйти на улицу.Алису певица родила в браке с музыкантом Виктором Салтыковым. С экс-супругом артистка рассталась много лет назад. Дочь длительное время училась в Швейцарии и Франции. 32-летняя наследница артистки в совершенстве владеет английским языком, пишет прозу и стихи. Алиса решила пойти по стопам матери, поэтому активно работает над новым треком, премьеру которого она недавно анонсировала.