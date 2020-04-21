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Страны ООН единогласно выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19

Все страны ООН высказались за общую доступность будущей вакцины от COVID-19. Резолюцию о предотвращении спекуляций в этом вопросе подписали представители 193 членов организации.

В резолюции Генеральной Ассамблеи содержится призыв властям всем государств о незамедлительном принятии в рамках действующих законодательств мер по предотвращению возможных спекуляций, связанных с будущей вакциной от коронавируса. Всем странам рекомендовано обеспечить всеобщую доступность эффективных медикаментов и оборудования, необходимых для лечения COVID-19.

По информации, предоставленной университетом Хопкинса, коронавирус стал причиной смерти более 170 тысяч человек. В мире зарегистрировано 2 473 209 случаев инфицирования, свыше 645 тысяч пациентов смогли излечиться от заболевания.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:41

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