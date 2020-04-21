Xiaomi представила тонкий монитор Mi Display 1A стоимостью 99 долларов





Помимо 23,8-дюймовой IPS-панели, Mi Display 1A также имеет сверхтонкие рамки, угол обзора до 178° и разрешение в 1920 x 1080 пикселей. Пиковая частота достигает 60 Гц, а сам дисплей предоставляет до 250 кд/м², что является обычной максимальной яркостью для бюджетных внешних мониторов. Кроме того, устройство отличается контрастностью 1000:1 и технологией регулировки DC Dimming, которая минимизирует нагрузку на глаза. 1А оборудована только одним портом HDMI, что отражает его характеристики начального уровня.Единственными недостатками экрана специалисты называют высокое потребление электричества и большой отклик, что может оттолкнуть многих геймеров. В Китае и фирменных интернет-магазинах цена новинки составит 699 юаней, или 7400 рублей по текущему курсу. По данным аналитических центров, достойных конкурентов в бюджетном сегменте достаточно много - сюда относятся 23,5-24-дюймовые мониторы от Asus, Acer, Philips и других брендов. На данный момент в Xiaomi не уточняют, когда Mi Display 1A появится в продаже на глобальном рынке.