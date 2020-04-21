Ученые: Жидкокристаллические экраны содержат токсичные для человека вещества
Ученые из США провели детальное исследование жидкокристаллических мономеров. В результате было установлено, что экраны мобильных телефонов, планшетов и телевизоров содержат токсичные для человека вещества.
Ученые установили, что из жидкокристаллических дисплеев выделяются более 100 потенциально опасных химических элементов. При этом данный процесс происходит не только во время производства детали, но и при её эксплуатации. В ходе исследования они взяли образцы пыли из столовых, общежитий, учебных помещений и жилых квартир, чтобы установить количество жидкокристаллических мономеров. Результата оказался весьма неожиданным. Почти 50 процентов образцов имели указанные вредные вещества, которые не только медленно разлагаются и обладают токсичными свойствами, но и могут переноситься на большие расстояния по воздуху.
Стоит отметить, жидкокристаллические мономеры по своим свойствам напоминают диоксины и антипирены. При попадании в организм химические вещества негативно воздействуют на эндокринную и пищеварительную системы, нарушая работу щитовидной железы и желчного пузыря. Ученые сетуют: в 2018 году главные мировые производители электроники создали 198 миллионов квадратных метров жидкокристаллических экранов. Однако в мире не существует нормативной базы, регулирующей производство и утилизацию ЖК-панелей, поэтому с каждым годом накапливается все больше вредных веществ, которые несут большую опасность для человечества.
Ученые установили, что из жидкокристаллических дисплеев выделяются более 100 потенциально опасных химических элементов. При этом данный процесс происходит не только во время производства детали, но и при её эксплуатации. В ходе исследования они взяли образцы пыли из столовых, общежитий, учебных помещений и жилых квартир, чтобы установить количество жидкокристаллических мономеров. Результата оказался весьма неожиданным. Почти 50 процентов образцов имели указанные вредные вещества, которые не только медленно разлагаются и обладают токсичными свойствами, но и могут переноситься на большие расстояния по воздуху.
Стоит отметить, жидкокристаллические мономеры по своим свойствам напоминают диоксины и антипирены. При попадании в организм химические вещества негативно воздействуют на эндокринную и пищеварительную системы, нарушая работу щитовидной железы и желчного пузыря. Ученые сетуют: в 2018 году главные мировые производители электроники создали 198 миллионов квадратных метров жидкокристаллических экранов. Однако в мире не существует нормативной базы, регулирующей производство и утилизацию ЖК-панелей, поэтому с каждым годом накапливается все больше вредных веществ, которые несут большую опасность для человечества.