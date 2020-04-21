«Готовимся к 9 мая»: Сын Ксении Собчак выразительно прочитал стихотворение о красноармейце

В подписи к размещенному ролику телеведущая отметила, что готовится с наследником к 9 мая. Ксения Собчак помогала мальчику выучить творение Михаила Исаковского под названием «Здесь похоронен красноармеец». Судя по сюжету, светская львица учила сына не только зубрить стихотворение, но и понимать его смысл, так как 3-летний малыш в ходе чтения текста наизусть повышал и понижал голос, делал академические паузы и расставлял смысловые акценты. Возможно, ребенок обладает врожденным талантом, так как его отец Максим Виторган и дед Эммануил Гедеонович являются актерами.В комментариях под сюжетом поклонники писали восторженные отзывы и делились впечатлениями от увиденного. По мнению многих фолловеров, сын Собчак похож на своего деда. Как отметили другие, мальчик вырастет хорошим человеком.