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«Готовимся к 9 мая»: Сын Ксении Собчак выразительно прочитал стихотворение о красноармейце

Ксения Собчак показала в Instagram, как занимается со своим сыном Платоном. В новой публикации ребенок выразительно прочитал стихотворение о красноармейце.
«Готовимся к 9 мая»: Сын Ксении Собчак выразительно прочитал стихотворение о красноармейце

В подписи к размещенному ролику телеведущая отметила, что готовится с наследником к 9 мая. Ксения Собчак помогала мальчику выучить творение Михаила Исаковского под названием «Здесь похоронен красноармеец». Судя по сюжету, светская львица учила сына не только зубрить стихотворение, но и понимать его смысл, так как 3-летний малыш в ходе чтения текста наизусть повышал и понижал голос, делал академические паузы и расставлял смысловые акценты. Возможно, ребенок обладает врожденным талантом, так как его отец Максим Виторган и дед Эммануил Гедеонович являются актерами.

В комментариях под сюжетом поклонники писали восторженные отзывы и делились впечатлениями от увиденного. По мнению многих фолловеров, сын Собчак похож на своего деда. Как отметили другие, мальчик вырастет хорошим человеком.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:24

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