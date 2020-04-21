В Израиле скончалась актриса Евгения Уралова





Коллектив театра выразил свои соболезнования родным и близким Евгении Ураловой, а коллеги признались, что для них это огромная утрата в профессиональном плане. Дебютировала в кино актриса в картине «Повесть о молодоженах» в 1959 году, а в последний раз на большом экране зрители ее видели десять лет назад в ленте «Рита». Евгения Уралова всегда играла чувственных и женственных героинь, поэтому созданные ею образы вызывали глубокие переживания у зрителей.Евгения Уралова трижды была замужем: первый супруг Николай Подлесов был художником, второй раз она связала себя узами брака с режиссером Всеволодом Шиловским, а последним мужем стал поэт Юрий Визборн. Звезда фильма «Июльский дождь» один раз познала радость материнства, у нее есть дочь Анна.В последние годы жизнь актрису сильно подводило здоровье, поэтому она уехала на лечение в Израиль. Подробности болезни Евгении Ураловой не сообщаются.