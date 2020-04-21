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В Израиле скончалась актриса Евгения Уралова

На сайте театра им. Ермоловой появились сведения о том, что в Израиле в возрасте 79 лет скончалась звезда фильма «Дети Арбата» Евгения Уралова. В спектаклях и постановках актриса участвовала с 1965 года, а ее фильмография насчитывает свыше 40 фильмов.

В Израиле скончалась актриса Евгения Уралова


Коллектив театра выразил свои соболезнования родным и близким Евгении Ураловой, а коллеги признались, что для них это огромная утрата в профессиональном плане. Дебютировала в кино актриса в картине «Повесть о молодоженах» в 1959 году, а в последний раз на большом экране зрители ее видели десять лет назад в ленте «Рита». Евгения Уралова всегда играла чувственных и женственных героинь, поэтому созданные ею образы вызывали глубокие переживания у зрителей.

Евгения Уралова трижды была замужем: первый супруг Николай Подлесов был художником, второй раз она связала себя узами брака с режиссером Всеволодом Шиловским, а последним мужем стал поэт Юрий Визборн. Звезда фильма «Июльский дождь» один раз познала радость материнства, у нее есть дочь Анна.



В последние годы жизнь актрису сильно подводило здоровье, поэтому она уехала на лечение в Израиль. Подробности болезни Евгении Ураловой не сообщаются.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:15

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