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Искусственное происхождение и «иммунитет курильщика»: Вирусолог Александр Семенов развеял мифы о коронавирусе

Российский вирусолог Александр Семенов развеял наиболее популярные мифы о коронавирусе. Он прокомментировал теорию об искусственном происхождении COVID-19, а также версию об «иммунитете курильщика», защищающем от заражения.

Конспирологическая теория об искусственной «доработке» вируса SARS-CoV-2 появилась с легкой руки французского вирусолога Люка Монтанье. Ученый, открывший в 1983 году ВИЧ, и удостоенный за это Нобелевской премии, в 2008-м, высказался по поводу того, что с вирусом, вызывающим коронавирусную инфекцию «поработали». В него, по мнению исследователя, в лабораторных условиях внедрили частицы, поражающие иммунную систему человека.

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов уверен, что предположения Монтанье не имеют ничего общего с реальностью. По словам отечественного специалиста, SARS-CoV-2 действительно структурно схож с ВИЧ, но это не повод утверждать о его искусственном происхождении. В любом РНК-содержащем вирусе имеются схожие гомологические структуры и это отнюдь не дело рук человека.

Теории о том, что COVID-19 создан с целью уничтожить человечество, как заявляет Семенов, ни что иное, как попытка оправдать некомпетентность системы здравоохранения и ее неспособность справиться с пандемией. Кроме того, подобным образом очень удобно скрывать отсутствие эффективности противоэпидемиологических мероприятий, которые подчас начинают вводиться слишком поздно или частично, отчего мало действенны.

Что же касается версии о так называемом «иммунитете курильщика», который якобы защищает любителей табачной продукции от заражения коронавирусом, то это чистой воды миф. Они также подвержены влиянию инфекции.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:18

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