Российские поклонники атаковали Instagram-аккаунт Джонни Деппа

Наибольшее количество комментариев от российских пользователей набралось под последней записью артиста. Многие пришли на страницу знаменитости чтобы поприветствовать его, а другие шутили и расспрашивали о новом эпизоде “Пиратов Карибского моря”. Некоторые фанаты попросили Джонни Деппа не обижаться на подобную активность со стороны российской аудитории.Первую запись в своем официальном аккаунте Джонни Депп сделал около четырех дней назад, поговорив с фанатами о самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 21 апреля на его страницу подписаны более 3,5 млн пользователей, а каждая запись набирает миллионы отметок “мне нравится”.