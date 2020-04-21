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Курс валют на 21.04.2020

В России рухнули оптовые цены на бензин

Эксперты агентства «Аналитика товарных знаков» сообщают, что в России нефтяные компании продают бензин на бирже себе в убыток. Цены на топливо рухнули из-за перенасыщенности рынка, поэтому производители несут колоссальные финансовые потери.

Согласно официальной информации, в период с 13 по 19 апреля стоимость АИ-92 упала на 11 процентов, а именно до 35,77 тысячи рублей за тонну. Однако издержки предприятия в данном случае составляют 38,07 тысячи рублей. Соответственно в указанный период российские компании понесли убыток в размере 2,3 тысячи рублей за тонну собственной продукции. Эксперты уверены, что цена на бензин упала из-за пандемии коронавируса. В связи с введением режима самоизоляции автомобильный трафик значительно сократился, поэтому спрос на топливо также упал в несколько раз.

Стоит отметить, в начале апреля производство бензина в России сократилось почти на 19 процентов. Власти раздумывают над запретом импорта дешевого продукта, чтобы поддержать отечественного производителя. Также в Госдуме предлагали сделать топливо более доступным для населения. Подобный шаг позволит сократить расходы транспортных компаний, что положительно скажется на стоимости продуктов в магазине.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:04

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