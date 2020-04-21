Александр Васильев: «Надежда Бабкина перед госпитализацией усиленно худела»
Александр Васильев рассказал журналистам о том, что перед госпитализацией Надежда Бабкина занималась похудением. Выписать из больницы певицу должны примерно через 2-3 недели.
Коллега знаменитости по программе «Модный приговор», переболев коронавирусом, выписался из клиники. Ранее результаты теста на COVID-19 у Александра Васильева дважды были отрицательными. По мнению эксперта, подхватить недуг он мог от Бабкиной во время съёмок телешоу. При этом телеведущий на нее не сердится и не считает в чем-то виноватой, ведь артистке сейчас приходится нелегко – она серьезно заболела и попала в медикаментозную кому.
Как отметил искусствовед, в настоящее время исполнительница сильно слаба и не может даже разговаривать, что его не удивляет. Оказалось, незадолго до госпитализации Надежда Георгиевна сбросила 23 килограмма, поскольку готовилась к своему 70-летию.
Коллега знаменитости по программе «Модный приговор», переболев коронавирусом, выписался из клиники. Ранее результаты теста на COVID-19 у Александра Васильева дважды были отрицательными. По мнению эксперта, подхватить недуг он мог от Бабкиной во время съёмок телешоу. При этом телеведущий на нее не сердится и не считает в чем-то виноватой, ведь артистке сейчас приходится нелегко – она серьезно заболела и попала в медикаментозную кому.
Как отметил искусствовед, в настоящее время исполнительница сильно слаба и не может даже разговаривать, что его не удивляет. Оказалось, незадолго до госпитализации Надежда Георгиевна сбросила 23 килограмма, поскольку готовилась к своему 70-летию.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:00