Президент CCI Шерон Теннинсон назвал главные причины для ликвидации НАТО





В связи с обострившимся экономическим кризисом взаимодействие многих стран может быть разрушено. Эксперт посоветовал государствам провести переоценку расходования ресурсов с учетом существующих глобальных угроз. Под сомнение он поставил деятельность НАТО из-за руководства США.Шерон Теннинсон отметил, что за время существования Альянса ситуация в мире сильно изменилась. Он напомнил, что первый генсек НАТО в 1949 году охарактеризовал миссию как “сдерживание СССР”, для чего США и ЕС продолжают вести работу этой организации. Однако страны Европы, по его мнению, имеют достаточно собственных средств для обороны. Теннинсон предложил ввести Россию в механизм континентальной безопасности, что позволит эффективнее противостоять терроризму. В случае, если потенциальный враг будет продолжать действовать, российская сторона может наращивать мощь. Президент CCI среди потенциальных угроз назвал ядерную войну, а также поддержание международных конфликтов. Он подчеркнул, что расходы в 70% бюджета США на военные нужды идут в ущерб национальным приоритетам.Теннинсон посоветовал развивать дипломатию, чтобы находить решения конфликтов, а не пользоваться “тупым инструментом” НАТО в виде военного наращивания. Также он считает объединяться против общего врага, а именно пандемии COVID-19.