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«Как пятиклассницы в лагере»: Дарья Хаитметова высказалась о кознях участниц «Холостяка»

Дарья Хаитметова высказалась по поводу поведения участниц «Холостяка». По словам молодой особы, многие из них ведут себя «как пятиклассницы в лагере», строя друг другу козни и провоцируя на конфликт.
«Как пятиклассницы в лагере»: Дарья Хаитметова высказалась о кознях участниц «Холостяка»

Претендентки на любовь Антона Криворотова постоянно обсуждают его слова и знаки внимания, которые он им оказал. При этом подобные разговоры нередко ни к чему хорошему не приводят, лишь накаляя обстановку на проекте.

Сама же Дарья Хаитметова считает, что такого рода поведение, напоминающее стиль общения «пятиклассниц в лагере», ей чуждо. Молодая особа отмечает, что пришла на «самое романтичное шоу страны» за позитивными эмоциями и переживаниями, не желая упражняться в «агрессии, зависти и соперничестве».

Также участница «Холостяка» призналась, что очень бережно относится к своему душевному равновесию, поэтому ссор старается избегать. Тех, кто ей не нравится, девушка просто игнорирует, а тем, с кем сложились дружеские отношения – уделяет внимание. Если же на шоу все-таки назревает конфликт, или кто-то кому-то строит козни, Хаитметова становится на сторону обиженной, утешая и поддерживая ее.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:48

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