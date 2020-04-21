В России могут продлить режим самоизоляции до середины мая





Согласно предварительной информации, власти России сейчас рассматривают несколько вариантов развития событий. В мае россиян ждут выходные с 1 по 5 число, а также с 9 по 11, поэтому разумно будет сделать еще три выходных с 6 по 8 мая, чтобы сдержать волну распространения заболевания. Однако некоторые источники сообщают, что режим самоизоляции и вовсе могут продлить до 15 мая. В случае ухудшения ситуации с пандемией россиянам придётся сидеть дома минимум до 1 июня. Все возможные сценарии развития событий сейчас рассматривают власти, поэтому в ближайшее время гражданам доведут информацию о дальнейшем плане противодействия коронавирусу.Напомним, ранее министр здравоохранения Мурашко сообщил, что превентивные меры против распространения COVID-19 показали себя очень эффективно. Режим самоизоляции позволил значительно сократить число больных и предотвратить неконтролируемое распространение болезни, поэтому следует строго соблюдать рекомендации, чтобы уберечь себя и своих близких от серьезных проблем.