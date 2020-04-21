Доктор Мясников признался, что уже переболел коронавирусом





Вероятным местом заражения коронавирусом стали Филиппины, где телеведущий отдыхал зимой. Однако после возвращения с островов доктор не заметил у себя каких-либо серьезных признаков заболевания, не считая небольшого кашля. В целом, течение COVID-19 у него было легким и бессимптомным. Именно поэтому болезнь осталась незамеченной, а знаменитость не находился на самоизоляции, которая бы помогла уберечь от заражения других.По словам доктора Мясникова, он не знал, что переболел коронавирусом, если бы не прошел тест, выявивший наличие антител к COVID-19. Этот факт же является неоспоримым доказательством того, что болезнь была перенесена.Об этом и многом другом, касательно коронавируса и борьбы с пандемией, доктор Мясников рассказал во время посещения шоу «Прямой эфир». Также ведущий программы «О самом главном» ответил на вопросы Андрея Малахова, что ждет человечество в будущем и смогут ли ученые изобрести вакцину от опасного вируса.