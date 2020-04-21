Экс-супруг Федосеевой-Шукшиной Михаил Агранович считает дочь Марию "единственным порядочным человеком в семье актрисы"





Как сказал бывший муж знаменитости, он продолжает общаться лишь с одной ее наследницей, а делами других совсем не интересуется. Брак Федосеевой-Шукшиной и оператора продлился примерно 10 лет. При этом Агранович считает, что она не заслужила подобного отношения со стороны родных людей, оставивших артистку без жилья. Некоторое время назад внучка Анна продала свою часть в доме на улице Бочкова, где ранее жил писатель Василий Шукшин.Михаил Агранович также рассказал, что с бывшей избранницей он почти не встречается. По словам оператора, именно он однажды отговорил Лидию Федосееву-Шукшину принимать участие в одном из телешоу.