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«Что ваши дети делают в Instagram?»: Седокова раскритиковала обвиняющих ее в «дурном примере» матерей

Анна Седокова раскритиковала матерей, пишущих ей о примере, который певица подает детям, публикуя в Сети откровенный контент. Артистка призвала хейтеров обратить внимание на воспитание своих отпрысков и не давать им доступ в Instagram.

Экс-участница группы «ВИА Гра» решила ответить на многочисленные обвинения в «плохом примере» для подрастающего поколения. Анна Седокова отметила, что подобные выпады ее удивляют, ведь это значит, что чьи-то дети активно пользуются Instagram. Это же, по мнению певицы, уже вина их родителей, которые вместо того, чтобы уделить ребенку время и поиграть с ним, «всучили телефон в руки» и оставили без присмотра.

Мать троих детей отметила, что не стоит перекладывать на ее плечи ответственность за моральное здоровье чужих отпрысков. Куда лучше, если бы их собственные матери не занимались круглосуточным «комментированием в инсте», а действительно принимали участие в их воспитании. Если же подобное времяпровождение критикующим артистку фолловерам важнее, чем их собственные дети, то это уже их собственные проблемы. Своей же вины в пагубном воздействии на неокрепшую психику посредством публикации откровенного контента Анна Седокова не видит, так как считает соцсети не тем местом, где подрастающее поколение должно бесконтрольно проводить время.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:50

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