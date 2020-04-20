«Что ваши дети делают в Instagram?»: Седокова раскритиковала обвиняющих ее в «дурном примере» матерей

Экс-участница группы «ВИА Гра» решила ответить на многочисленные обвинения в «плохом примере» для подрастающего поколения. Анна Седокова отметила, что подобные выпады ее удивляют, ведь это значит, что чьи-то дети активно пользуются Instagram. Это же, по мнению певицы, уже вина их родителей, которые вместо того, чтобы уделить ребенку время и поиграть с ним, «всучили телефон в руки» и оставили без присмотра.Мать троих детей отметила, что не стоит перекладывать на ее плечи ответственность за моральное здоровье чужих отпрысков. Куда лучше, если бы их собственные матери не занимались круглосуточным «комментированием в инсте», а действительно принимали участие в их воспитании. Если же подобное времяпровождение критикующим артистку фолловерам важнее, чем их собственные дети, то это уже их собственные проблемы. Своей же вины в пагубном воздействии на неокрепшую психику посредством публикации откровенного контента Анна Седокова не видит, так как считает соцсети не тем местом, где подрастающее поколение должно бесконтрольно проводить время.