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«Правдивая легенда»: Археологи обнаружили каменное святилище 700 года до нашей эры в Эфиопии

Итальянские и польские археологи обнаружили святилище, датированное периодом 700 – 1100 года до нашей эры в Эфиопии. Как выяснилось, ключевым руководством в исследовании ученых стала давняя легенда о существовании каменного храма.
«Правдивая легенда»: Археологи обнаружили каменное святилище 700 года до нашей эры в Эфиопии

Доктор Микела Гаудиелло сообщил, что жители Эфиопии из поколения в поколение передавали историю, будто в их местности когда-то возвышался каменный храм, однако никаких подробностей о его устройстве никто не знал. Ученых заинтересовала давняя легенда, так как "у всего есть свое начало". Для масштабного исследования они впервые использовали дрон, благодаря которому обнаружили следы давнего сооружения, после чего приступили к раскопкам.

В результате проведенной работы археологи нашли большие каменные колонны, достигающие нескольких метров, а также остатки полуразрушенных стен. Кроме того, до сегодняшних дней сохранились сотни фрагментов керамических изделий и сосудов для религиозных приношений. На некоторых осколках ученые заметили надписи на древнеэфиопском языке, требующие тщательной расшифровки специалистами.

По словам ведущего руководителя раскопок, найденное святилище, вероятнее всего было христианским, так как его элементы подобны атрибутам современных церквей.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 07:00

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