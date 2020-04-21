Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что борьба с COVID-19 идёт по полувоенному сценарию





Михаил Мурашко отметил, раньше ситуация в регионах имела идеалистический вид., - отметил политик., - заявил Мурашко.Он сообщил о выделении дотаций регионам с целью помощи доведения ситуации до необходимого уровня. По его словам, они готовы к вспышке коронавируса на 50%, так как «первая контрольная точка» на 3 апреля была пройдена всеми. Министр объяснил, за последние 2 месяца больше миллиона медиков и среднего медицинского персонала были обучены работе в обстоятельствах пандемии коронавирусной инфекции. Согласно утверждению Мурашко, пик активности заболевания снизиться к лету.