«Я верю!»: Ольга Бузова получила предложении руки и сердца от Манукяна на Пасху

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна развиваются более, чем стремительно. Роман знаменитостей начался не так давно, а певица уже намекнула фанатам, что ее социальный статус изменился. Из свободной женщины, которая еще только строит личную жизнь, она превратилась в невесту.Такой вывод поклонники бывшей супруги Дмитрия Тарасова сделали из ее новой публикации. Бузова написала в Instagram «завуалированное» послание, в тексте которого говорилось об обещании Манукяна любить ее «лысой, толстой и без педикюра». Певица призналась, что в эти слова своего избранника верит, и поинтересовалась, согласны ли с ней поклонники.Они же, в свою очередь, расценили «верю» Бузовой, как ответ «да» на предложение блогера выйти за него замуж. Фолловеры Instagram-страницы звезды поздравили любимицу с этим счастливым событием и пожелали обрести семейное счастье вместе с надежным и верным спутником жизни.