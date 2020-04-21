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Ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-COV-2

Австралийские и тайваньские ученые обнаружили первую мутацию коронавируса, охарактеризованную как значительную. В результате лабораторных исследований выяснилось, что ген SARS-COV-2 является менее опасным и одновременно более подходящим для разработки вакцины.
Ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-COV-2

В ходе научной работы, эксперты изучили более ста образцов, собранных в разных странах мира. Для сравнения они одновременно провели анализ 39 образцов SARS, который стал возбудителем атипичной пневмонии в начале 2000-х годов. Согласно результатам исследования, новая мутация SARS-COV-2 является значительной, так изменяет структуру гена. Однако ее способность связывать вирус с клетками потенциального носителя намного ниже, чем у первоначальной формы COVID-2019, и не представляет массовой угрозы заражения.

Ученые убеждены, что благодаря изучению значительной мутации вируса, они смогут разработать эффективную вакцину в более короткие сроки. Согласно информации о научной работе, опубликованной в издании BioRxiv, обнаруженный ген является консервативным, а его кодирующий белок позволит создать не только препарат от COVID-2019, но и других вирусных инфекций.

В то же время исследователи встревожены, так как стремительное распространение заболевания может ускорить мутации SARS-COV-2, из-за чего их разработки будут бесполезны.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 05:00

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