Мать Тимати Симону Юнусову обвинили в краже тележки из магазина и плохом воспитании внучки

Алиса, как и все дети в стране, находится на самоизоляции и занимается дистанционно. В свободное время бабушка Симона Юнусова придумывает для нее интереснее занятия, чтобы внучка не скучала на карантине. Например, недавно дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой демонстрировала родственнице спектакли.Видео, на котором девочка сидит в продуктовой тележке, укрывшись одеялом, фолловеры восприняли по-разному. Некоторым комментаторам показалось, что Симона Юнусова просто потакает всем прихотям ребенка. Также многих заинтересовал вопрос, где именно они взяли это средство передвижения. Однако нашлись и поклонники, которые вступились за бабушку и порадовались, что она может весело проводить время с Алисой.