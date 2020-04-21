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Медики рассказали о полезных свойствах лаврового масла

Лавровое масло имеет антисептические и обезболивающие свойства, а также является мощным природным антибиотиком. Оно обладает большим количеством преимуществ, поэтому медики утверждают, что продукт всегда нужно держать под рукой.

Лавр способствует расслаблению, снятию стресса и освобождению разума и тела от напряжения. Он может улучшить вкус готовых блюд, а также помогает расслабить мышцы. С помощью лаврового масла можно сузить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение. Оно также помогает справляться с болью во время мигрени. Расслабляющий массаж с данным продуктом избавит от болевых ощущений в области шеи и плеч.

При гриппе или простуде необходимо делать паровые ванные, используя лавровое масло. Согласно утверждению экспертов, данное средство способно бороться с инфекционными возбудителями, регулировать температуру тела и способствовать потоотделению. Оно также обладает свойствами антибиотика, благодаря чему происходит блокировка распространения патогенных микроорганизмов. Лавровое масло подходит для дезинфекции ран, порезов, ожогов и ссадин. Его используют в косметических целях: для роста волос, точечно при борьбе с акне и в средствах, предотвращающих раннее старение и повреждение кожи.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

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