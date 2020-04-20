В работе социальной сети Twitter произошел сбой





Интернет-сервис Downdetector, созданный для отслеживания неполадок в работе популярных соцсетей и ресурсов, зафиксировал проблемы с функционированием Twitter. При этом, как было заявлено на портале, сбои замечены не во всей системе, а в некоторых ее сегментах.Так проблемы в работе при загрузке веб-интерфейса отмечались у пользователей социальной сети, проживающих в ряде европейских стран, таких, как Франция, Германия и Великобритания, а также в США, Японии и Сингапуре. У жителей этих регионов отмечались трудности с загрузкой контента (в 52% случаев), использованием приложений для продукции Apple (34% заявок), и с программным обеспечением, работающим на Android (13%).