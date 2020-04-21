Полина Гагарина на карантине обучает двухлетнюю дочь Мию чтению

Мия старательно делает вид, что читает, нечетко выговаривая слова. Выглядело это очень мило, о чем фолловеры сообщили Полине Гагариной. Лицо девочки знаменитость старается не показывать, но подписчики умудряются разглядывать даже мелкие черты малышки. Например, некоторые отметили, что Мия очень красивая, как ее мать. Также ранее артистка запустила челлендж #небовглазах, призвав родителей рисовать со своими детьми и делиться результатами.Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем готовятся к тому, что вскоре будут поздравлять младшую дочь с трехлетием. Несмотря на свой юный возраст, малышка принимает участие в физической активности членов семьи и подпевает певице во время домашних репетиций.